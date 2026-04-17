Mantova-Avellino i convocati di mister Ballardini

Per la partita tra Mantova e Avellino, in programma per la trentacinquesima giornata di Serie BKT, il tecnico Davide Ballardini ha comunicato la lista dei convocati. Tra i nomi inclusi ci sono il portiere Iannarilli, i difensori Missori, Sala, Izzo e Palmiero, i centrocampisti Tutino, Pandolfi, Patierno, Russo e Biasci, e l’attaccante Kumi. La lista comprende undici giocatori, senza indicazioni su eventuali assenze o esclusioni.

In vista del match tra Mantova ed Avellino, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati: 1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Kumi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Avellino-Padova, i convocati di mister Ballardini Avellino-Catanzaro, i convocati di mister BallardiniIn vista del match tra Avellino e Catanzaro, valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Verso Mantova-Avellino: curva Cisa già esaurita. Sconti per i distinti; Calcio Serie B – Mantova-Avellino, largo ai sogni; Mantova - Avellino in Diretta Streaming | DAZN IT; Mantova-Avellino: tifosi irpini solo nel settore ospiti e solo con fidelity card. Verso Mantova, ecco i convocati di mister BallardiniIn vista del match tra Mantova ed Avellino, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati: 1 Iannarilli, 2 Mi ... msn.com Mantova-Avellino, Ballardini: «D'Agostino vuole i playoff? Giusto essere ambiziosi»Mantova-Avellino, a voi. Appuntamento allo stadio Martelli domani, sabato 18 aprile, alle 15, per la sfida valida per la quartultima giornata di Serie B. Scontro diretto potenzialmente ... ilmattino.it Avellino, Ballardini: “Serve intensità, il Mantova ti mette in difficoltà” facebook