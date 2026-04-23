avanti la lazio

La partita tra Lazio e un avversario si conclude dopo un match equilibrato, deciso ai calci di rigore. Un intervento decisivo di un portiere si rivela determinante e porta alla qualificazione dei biancocelesti. La sfida si conclude con un risultato che permette alla Lazio di accedere alla prossima fase, mentre l’avversario si ferma qui. La semifinale si giocherà a Roma, con l’Inter in attesa.

Doveva essere la partita della vita (Palladino) oppure quella che non cambia la stagione (Sarri). Alla fine la decidono per loro i rigori e un super Motta: il 13 maggio a Roma sarà Inter-Lazio. Dài che si va a Bergamo, che lì ci si diverte sempre: avete presente le ultime parole famose? Il monito arriva arrivando verso lo stadio, là dove un enorme Gasperini disegnato su un palazzo racconta i tempi che furono: sarà la nostalgia (di Gasp, s'intende), ma davvero un primo tempo così brutto non si vedeva da tempo. Per conferma basta leggere le statistiche: un tiro in porta a zero per l'Atalanta, ma solo perché non esiste un altro nome per chiamarlo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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