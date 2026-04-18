Conte va avanti con i Fab Four | tutti insieme contro la Lazio

L'allenatore ha deciso di mantenere la formazione con i quattro giocatori principali, puntando sulla stessa strategia utilizzata nelle recenti partite. La squadra si prepara ad affrontare la prossima sfida contro la Lazio, con il tecnico che ha confermato la scelta di schierare gli stessi elementi in campo. I giocatori sono stati convocati e si allenano con intensità in vista dell'incontro.

Antonio Conte non cambia idea né formula. Il Napoli prosegue con i Fab Four in campo. Tutti insieme: Anguissa, Lobotka, De Bruyne, McTominay. Come a Parma. Anche oggi alle 18 contro la Lazio che è l’ultima quadra ad aver battuto il Napoli al Maradona in campionato. Avvenne lo scorso anno con quel tiro nel finale di Isaksen. Sembrò l’inizio della crisi del Napoli di Conte, c’ era già stato lo 0-3 di Napoli-Atalanta, i professoroni del disastro ci spiegarono che non avevamo capito niente, che Conte non era affatto la cura giusta per Napoli. Sappiamo bene come finì. Oggi la Lazio ritorna a Napoli, con Maurizio Sarri ricordo ormai sbiadito del tempo che fu (gli anni passano per tutti).🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte va avanti con i Fab Four: tutti insieme contro la Lazio Notizie correlate Leggi anche: Conte insiste con i Fab Four, contro la Lazio Alisson Santos in panchina Napoli, i “Fab Four” non funzionano insieme: l’analisi che farà ragionare ConteIl pareggio del Napoli a Parma ha evidenziato un’amara verità per Conte e per gli azzurri: il centrocampo formato dai fab four, Anguissa e Lobotka... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Conte e l’obiettivo contro il Parma: vuole la sesta vittoria di fila e conta i Fab Four; Cambia Napoli, dai fab-four al tridente: le idee di Conte per rincorrere l'Inter; I fab four non esistono, Conte ritorni all’antico; IL PIZZINO di Gerardo Casucci: I limiti di Conte. Conte va avanti con i Fab Four: tutti insieme contro la LazioAlisson va in panchina come il rientrante Rrahmani. Conte conferma i Fab Four, Hojlund ovviamente al centro dell'attacco ... ilnapolista.it Il Napoli produce poco con i Fab Four: Conte pronto ad accantonarli per Napoli-LazioAntonio Conte studia nuove soluzioni per dare più imprevedibilità al suo Napoli, e contro la Lazio potrebbe arrivare una novità importante. Come riportato da La ... tuttonapoli.net #NapoliLazio, probabili formazioni: #Conte conferma i Fab Four! #Beukema titolare facebook Forgione a Radio Tutto Napoli: "I Fab Four non funzionano, è sotto gli occhi di tutti! Alisson merita di giocare" x.com