A1 Roma-Napoli | Ferentino casello chiuso per lavori di sicurezza Deviazioni da lunedì 16 febbraio

Il casello di Ferentino sulla A1 Roma-Napoli rimarrà chiuso da lunedì 16 febbraio a causa di lavori di sicurezza. La chiusura notturna, che durerà fino alle prime ore di martedì 17 febbraio, deriva da interventi di manutenzione alle barriere di protezione dell’autostrada. Per i viaggiatori, questo significa dover seguire le deviazioni indicate lungo il percorso.
Ferentino, Chiusura Notturna della A1: Lavori di Sicurezza e Disagi per i Viaggiatori. La notte tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2026 il casello autostradale di Ferentino, sulla A1 Roma-Napoli, sarà chiuso al traffico in entrata per consentire interventi di manutenzione periodica alle barriere di sicurezza. Gli automobilisti diretti verso Roma dovranno utilizzare percorsi alternativi, come i caselli di Anagni o Frosinone, con possibili ripercussioni sulla viabilità della zona. Un Intervento Programmato per la Sicurezza dell'Infrastruttura. La chiusura, annunciata da Autostrade per l'Italia, rientra in un piano di manutenzione programmata volto a garantire la sicurezza dell'infrastruttura autostradale.
