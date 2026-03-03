Ferrero cambia vertici due nuovi Ceo da settembre | chi sono e cosa faranno

Il gruppo Ferrero ha annunciato un cambiamento nella propria struttura di leadership, con l’arrivo di due nuovi CEO che entreranno in carica a partire dal primo settembre 2026. La decisione riguarda la revisione della gestione aziendale e il rafforzamento della guida strategica del gruppo. I nuovi dirigenti assumono incarichi di rilievo e guideranno le future direzioni dell’azienda.

Il gruppo Ferrero annuncia una revisione della propria struttura organizzativa con l'introduzione di due nuovi ruoli di leadership a partire dal 1° settembre 2026. Le nuove posizioni riporteranno direttamente a Giovanni Ferrero, presidente di Ferrero International, la holding del gruppo. La decisione arriva al termine di un percorso di revisione interna culminato con la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 febbraio 2026. L'obiettivo dichiarato è consolidare la competitività nel settore dei prodotti dolciari confezionati e accompagnare la crescita futura con una governance più focalizzata sulle diverse aree di business.