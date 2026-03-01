L' auto va a fuoco mentre paga il pedaggio al casello di Affi della A22

Domenica intorno alle 12.45, i vigili del fuoco sono intervenuti al casello autostradale di Affi sulla A22 a causa di un incendio che ha coinvolto un'auto mentre questa stava pagando il pedaggio. L'auto ha preso fuoco improvvisamente durante la sosta al casello. Non sono stati segnalati feriti o altre persone coinvolte nell'incidente.

Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco di Bardolino e Verona, per domare le fiamme divampate sul veicolo poco prima delle 13 di domenica Erano circa le 12.45 di domenica, quando i vigili del fuoco sono intervenuti al casello autostradale A22 di Affi, per l'incendio di un'auto. L'automobilista stava pagando il pedaggio, quando ha notato le fiamme che divampavano nella parte anteriore dell'auto, riuscendo subito a scendere e a chiamare i soccorsi. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino e un'autobotte dalla centrale di Verona, che hanno domato l'incendio che ha distrutto la vettura, evitando il coinvolgimento dell'intero casello, che in ogni caso ha subito dei danni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

#Viabilità | #incidente | A22 Coda di 6 km tra Verona Nord e Affi in direzione Brennero #Luceverde x.com