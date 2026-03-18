Auto si ribalta in un torrente | i carabinieri di Reggio Calabria salvano due persone intrappolate a bordo

Due persone sono state salvate dai carabinieri di Reggio Calabria dopo che la loro auto si è ribaltata in un torrente. La vettura era capovolta al centro del corso d’acqua e gli occupanti erano rimasti intrappolati senza poter uscire da soli. I militari sono intervenuti prontamente, riuscendo a mettere in salvo le due persone che si trovavano a bordo.

La vettura era capovolta al centro del corso d’acqua, con gli occupanti impossibilitati a uscire in autonomia. A soccorrerli i carabinieri di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Auto in fiamme a Costa Masnaga: due persone si salvano all'ultimo secondoL'incendio è divampato a metà pomeriggio: i due occupanti del veicolo sono riusciti a scendere in tempo prima che le fiamme avvolgessero... Incidente in autostrada: si urtano due auto con otto persone a bordoIncidente fra due auto nel tardo pomeriggio di mercoledì sull’autostrada dei laghi. Una raccolta di contenuti su Reggio Calabria Temi più discussi: Reggio, auto si ribalta nel torrente a Cataforio: due persone salvate dai carabinieri – VIDEO; Auto si ribalta nel torrente Sant'Agata, due persone salvate dai carabinieri; Reggio Calabria, auto si ribalta nel torrente Sant’Agata: Carabinieri salvano due persone intrappolate; Reggio Calabria, travolta e uccisa nella notte sul viale Calabria. Si cerca l’automobilista coinvolto. Auto si ribalta in un torrente nel Reggino, tratte in salvo due personeREGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Un intervento tempestivo e risolutivo ha scongiurato possibili conseguenze drammatiche a Reggio Calabria, in ... notizie.tiscali.it Reggio, auto si ribalta nel torrente a Cataforio: due persone salvate dai carabinieri – VIDEOI militari della Stazione locale hanno raggiunto il veicolo con l’ausilio di un mezzo pesante e, usando una corda, hanno estratto i due occupanti dall’abitacolo ... corrieredellacalabria.it Pirata della strada investe e uccide una donna a Reggio Calabria. La vittima è una cittadina finlandese di 29 anni. #ANSA - facebook.com facebook "Un'importantissima iniziativa che riguarda la Città di Reggio Calabria e la sua Area metropolitana sarà l'oggetto di un evento che si terrà domani". Sale la curiosità x.com