Auto ribaltata volo spaventoso | incidente shock in Italia lei bloccata tra le lamiere

Un incidente stradale si è verificato in un incrocio urbano, con un'auto che si è ribaltata e ha causato un volo spaventoso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto una donna rimasta bloccata tra le lamiere. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo coinvolto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Attimi di puro terrore in Italia, dove un violento incidente stradale ha trasformato un normale incrocio urbano in uno scenario drammatico. L’impatto, improvviso e devastante, ha lasciato dietro di sé lamiere contorte e mezzi distrutti, con una scena che ha fatto temere il peggio fin dai primi istanti. Chi si trovava nei paraggi ha parlato di un boato fortissimo, seguito da momenti di panico. Una delle auto coinvolte è apparsa subito gravemente danneggiata, con il tetto completamente squarciato, segno evidente della violenza dell’urto. Solo l’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato conseguenze ancora più gravi. L’incidente è avvenuto ad Anzio, all’incrocio tra via dell’Armellino e via della Fonderia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Auto ribaltata, volo spaventoso: incidente shock in Italia, lei bloccata tra le lamiere Notizie correlate Auto completamente ribatalta, incidente shock in pieno centro: bloccati tra le lamiereUn grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 marzo 2026, nel cuore del centro abitato di Oria. Italia, incidente shock in autostrada: auto ribaltata, traffico in tiltMattinata di disagi sull’autostrada A19 Palermo–Catania, dove un incidente autonomo ha provocato il ribaltamento di un’auto e il blocco temporaneo...