Auto completamente ribatalta incidente shock in pieno centro | bloccati tra le lamiere

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 marzo 2026, si è verificato un grave incidente in pieno centro a Oria. Una vettura è rimasta completamente ribaltata, con le persone coinvolte rimaste intrappolate tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno gestendo la situazione. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 marzo 2026, nel cuore del centro abitato di Oria. Un’auto si è improvvisamente ribaltata lungo via Machiavelli, generando momenti di forte apprensione tra i residenti della zona. Secondo le prime informazioni, il sinistro è avvenuto intorno alle ore 14. Coinvolta una Alfa Romeo Stelvio, che per cause ancora in fase di accertamento è finita capovolta sul manto stradale. Alla guida del veicolo si trovava una donna, accompagnata da una giovane passeggera. Entrambe sono rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto all’estrazione in sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Auto completamente ribatalta, incidente shock in pieno centro: bloccati tra le lamiere Articoli correlati “In trappola tra le lamiere”. Incidente spaventoso in Italia, auto completamente distrutte: scena agghiaccianteUno schianto violento ha segnato la serata di ieri lungo la Statale 47 della Valsugana, nel territorio di San Cristoforo al Lago. “Corpi tra le lamiere”. Schianto terrificante in statale, auto completamente distrutteIl buio della serata di ieri, 16 gennaio 2026, è stato squarciato dai lampeggianti dei soccorsi lungo la strada statale 18, teatro di un violento... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Auto completamente Pauroso incidente in autostrada, perde il controllo dell'auto si ribalta e finisce di traverso sulla carreggiata (FOTO): in azione i soccorsi, tre persone in ospedaleBOLZANO. Momenti di paura in autostrada per un incidente nella tarda serata di martedì 25 marzo: un'auto si ribalta, tre persone in ospedale. L'allarme è scattato attorno alle 22 sulla carreggiata nor ... ildolomiti.it Auto si ribalta sulla Provinciale: due persone coinvolte, un ferito in ospedalePaura nella prima mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, lungo la strada provinciale 79 tra Bione e Agnosine, dove un’auto si è ribaltata finendo ruote all’aria. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 ... bresciatoday.it