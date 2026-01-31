Questa mattina sull’autostrada A19 Palermo-Catania si è verificato un incidente grave. Un’auto si è ribaltata, causando il blocco temporaneo del traffico in direzione Palermo. L’incidente è avvenuto al chilometro 97,400, nel territorio di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma la circolazione resta rallentata.

Mattinata di disagi sull’ autostrada A19 Palermo–Catania, dove un incidente autonomo ha provocato il ribaltamento di un’auto e il blocco temporaneo della circolazione in direzione Palermo, all’altezza del chilometro 97,400, nel territorio comunale di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe perso il controllo andando a urtare le barriere di sicurezza prima di ribaltarsi sulla carreggiata. Nell’impatto è rimasta ferita una persona, subito affidata alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. Sul tratto interessato sono arrivate le squadre Anas, i soccorritori del 118, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di assistenza, nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, incidente shock in autostrada: auto ribaltata, traffico in tilt

Approfondimenti su Palermo Catania

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Olbia, in viale Aldo Moro, intorno alle 06:00.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Stradella, incidente in autostrada: muore un 48enne alla guida di un furgone, traffico in tilt

Ultime notizie su Palermo Catania

Argomenti discussi: Milano, incidente a Gaggiano: ciclista muore travolto da un camion; Incidente shock in Viale delle Americhe: diciottenne di Monterosso Almo in fin di vita - Radio RTM Modica; Sono morti bruciati, incendio in autostrada dopo lo schianto: sembra l'inferno | L'Italia resta bloccata davanti alle immagini spaventose; Spagna sotto shock, allarme treni: un morto in un nuovo incidente.

Paok Salonicco shock, morti sette tifosi in un incidente: presidente in lacrimeMomento drammatico per il Paok di Salonicco, squadra del campionato greco che tanti tifosi del Napoli ricordano anche per la sfida del primo turno di Coppa Uefa 1988-89 che i partenopei alla fine vins ... msn.com

Silvia Piancazzo si è svegliata: «Com’è ridotta la mia macchina?». L’amica di Beatrice Bellucci è in stato di shock post-traumatico dopo il comaSi è svegliata Silvia Piancazzo, la ragazza di 20 anni sopravvissuta al tragico incidente sulla via Cristoforo Colombo in cui ha perso la vita la sua amica Beatrice Bellucci. È ancora sotto shock, ma ... leggo.it

Incidente Israele-Italia coi Carabinieri. Meloni e il doppio standard sui cittadini italiani. La rubrica di Piazzapulita, a cura di Linda Giannattasio - facebook.com facebook

Incidente Spagna: il treno costruito in Italia e il ruolo di FS x.com