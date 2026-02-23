Situazione insostenibile a Gallina e nel territorio | la denuncia di Oipa e Guardia agroforestale italiana

Oipa e Guardia agroforestale italiana denunciano una situazione insostenibile a Gallina e nel territorio circostante, causata da anni di abbandono e incuria. Le due organizzazioni segnalano un aumento dei rifiuti, la diffusione di malattie e lo stato di degrado delle strade e degli spazi pubblici. La presenza di questi problemi mette a rischio la salute degli abitanti e degli animali locali. La denuncia evidenzia una crisi che richiede interventi immediati.