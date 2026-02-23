Situazione insostenibile a Gallina e nel territorio | la denuncia di Oipa e Guardia agroforestale italiana

Da reggiotoday.it 23 feb 2026

Oipa e Guardia agroforestale italiana denunciano una situazione insostenibile a Gallina e nel territorio circostante, causata da anni di abbandono e incuria. Le due organizzazioni segnalano un aumento dei rifiuti, la diffusione di malattie e lo stato di degrado delle strade e degli spazi pubblici. La presenza di questi problemi mette a rischio la salute degli abitanti e degli animali locali. La denuncia evidenzia una crisi che richiede interventi immediati.

Le due associazioni ribadiscono che "se non arriveranno interventi concreti, procederemo in Ppocura, prefettura e relativi ministeri" Nonostante le ripetute segnalazioni alle autorità competenti, ad oggi non risultano grandi interventi risolutivi né azioni concrete volte al ripristino della legalità, del decoro urbano e della sicurezza pubblica. Il territorio reggino versa in condizioni drammatiche: discariche abusive e mini-discariche sono diffuse in più punti, con accumuli di rifiuti urbani, speciali e potenzialmente pericolosi. Tale situazione configura possibili violazioni del Decreto Legislativo 1522006 (Testo Unico Ambientale), che disciplina la gestione dei rifiuti, la tutela del suolo e la prevenzione dell’inquinamento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

