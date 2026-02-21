Sindacalista aggredito alla camera del lavoro di Legnano | scatta lo sciopero dei driver Brt

Un sindacalista è stato aggredito durante una riunione alla camera del lavoro di Legnano, causata da un conflitto tra le parti. La violenza si è verificata mentre si discuteva di condizioni di lavoro, portando alla proclamazione immediata di uno sciopero dei driver BRT. La denuncia arriva dalla Filt Cgil Milano e Lombardia, che condannano l’episodio e chiedono maggiori tutele per i rappresentanti sindacali. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra i lavoratori coinvolti.

Legnano (Milano) – Aggredito da un dirigente di una società che lavora in appalto per Brt durante una trattativa sindacale: la grave segnalazione arriva dalla Filt Cgil Milano e Lombardia e dalla Cgil Ticino Olona del segretario generale Mario Principe, che hanno denunciato l'aggressione fisica subita dal segretario della Filt- Cgil Ticino Olona, Marco Cillo, proclamando subito uno sciopero come prima forma di protesta. L'episodio, come spiegato dai vertici di Cgil, è avvenuto al termine di un tavolo negoziale svoltosi in videoconferenza: nella ricostruzione di Cgil, infatti, il dirigente aziendale si è poi recato presso la Camera del Lavoro di Legnano dove avrebbe aggredito fisicamente il segretario generale all'interno della sede sindacale e in presenza di testimoni.