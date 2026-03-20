Rumors indicano che Tom Cruise potrebbe interpretare il villain in un nuovo reboot di Miami Vice diretto da Joseph Kosinski. La notizia circola senza conferme ufficiali e riguarda una possibile collaborazione tra l’attore e il regista, che potrebbe portare Cruise in un ruolo diverso dal solito. La produzione non ha ancora annunciato dettagli ufficiali su questa ipotesi.

Un rumor bomba tutto da confermare: la coppia formata da Tom Cruise e dal regista Joseph Kosinski potrebbe presto tornare a collaborare con un ruolo inedito per il divo. Siamo nel regno dell'incertezza, ma se l'indiscrezione diffusa nelle ultime ore troverà conferma la notizia è davvero da urlo. Secondo quanto riferito da uno scooper, Tom Cruise potrebbe unirsi al cast del reboot di Miami Vice in un ruolo da supervillain. Il reboot, per altro, sarà diretto dal suo amico e collaboratore Joseph Kosinski, il che rende l'indiscrezione ancor più gustosa. Quale ruolo interpreterà Tom Cruise (se confermato) in Miami Vice Dopo l'annuncio del reboot di Miami Vice, è stato ufficializzato l'ingaggio dei protagonisti del film che saranno Michael B. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tom Cruise più cattivo che mai: sarà lui il villain nel reboot di Miami Vice di Joseph Kosinski?

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