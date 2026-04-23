Aurise Foundation ha annunciato il lancio di XAUE, un nuovo token fruttifero collegato all’oro. Il progetto mira a offrire uno strumento di tesoreria per Tether Gold, un asset digitale legato all’oro fisico. L’obiettivo è creare un modo per sbloccare il rendimento associato a RWA Gold. La presentazione è avvenuta oggi, in una conferenza a Panama City.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE PANAMA CITY, 23 aprile 2026 PRNewswire — Aurise Foundation ha annunciato oggi il lancio di XAUE, un token fruttifero legato all’oro e progettato come strato di tesoreria per Tether Gold (XAU?). Progettato per partecipanti istituzionali qualificati, XAUE introduce la generazione di rendimento nativa delle criptovalute all’oro, tradizionalmente non fruttifero, trasformandolo in un asset on-chain programmabile ed efficiente in termini di capitale. Al momento del lancio, i partner dell’ecosistema Aurelion e Antalpha hanno investito congiuntamente 16.052 XAU? in XAUE (circa 76 milioni di dollari al 22 aprile).🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Aurise Foundation lancia XAUE, sbloccando il rendimento per RWA Gold

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