Maltempo e frana si sta sbloccando il nodo ferroviario | collegamenti presto attivi
Le recenti condizioni meteorologiche hanno causato frane e problemi ai collegamenti ferroviari nella zona adriatica. Le autorità stanno lavorando per riaprire le linee e ripristinare i servizi, ma ci vorrà ancora del tempo prima che i collegamenti siano completamente attivi. Chi si deve spostare verso il Salento o lasciare Lecce deve considerare possibili ritardi e disagi nelle prossime ore.
LECCE – Per chi ha in programma di raggiungere il Salento in queste ore, o per chi deve salutare Lecce per risalire lo Stivale, le notizie che arrivano dal versante adriatico portano un cauto sospiro di sollievo, unito alla consapevolezza che servirà ancora un po’ di pazienza.Il violento maltempo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Nodo ferroviario in stand-by, Mansi: “Menzogne da ogni parte, Amirante si dimetta. Dormirò in tenda per protesta”
Palese e i suoi cent'anni di solitudine. Perché il Nodo ferroviario Bari nord resta un miraggio nonostante le promesseAttese lunghissime, barriere per disabili e piano spostamento in stallo per ritardi e tagli fondi.
Temi più discussi: Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato: evacuate 50 persone; Maltempo, crolla un ponte: auto dispersa nelle acque. Salvi gli 11 rimasti sotto 3 metri di neve; Maltempo e frana, si sta sbloccando il nodo ferroviario: collegamenti presto attivi; Si risveglia frana storica in Molise, chiuse A14 e linea ferroviaria.
Emergenza nazionale: si risveglia maxi frana in Molise a causa del maltempoSituazione di grande emergenza in Molise dove, a causa del maltempo, si è risvegliata la storica maxi frana. Mesi per il ripristino. newsmondo.it
Maltempo in Molise, situazione migliorata dopo la frana di Petacciato. Governo a lavoro con nuove risorseMigliora la situazione maltempo nel Basso Molise dopo la frana di Petacciato, definita storica dal capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Tutti ... ecovicentino.it
Maltempo, la Regione chiede lo stato di emergenza nazionale dopo gli eventi tra il 31 marzo e il 3 aprile. Emergenza regionale per sei mesi - facebook.com facebook
L'ondata di maltempo che ha colpito il Molise riattiva la storica frana di Petacciato con un fronte lungo 4 km. Interrotto il traffico sulla A14 e la linea ferroviaria. Chiuse le scuole a Campobasso. x.com