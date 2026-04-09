Maltempo e frana si sta sbloccando il nodo ferroviario | collegamenti presto attivi

Le recenti condizioni meteorologiche hanno causato frane e problemi ai collegamenti ferroviari nella zona adriatica. Le autorità stanno lavorando per riaprire le linee e ripristinare i servizi, ma ci vorrà ancora del tempo prima che i collegamenti siano completamente attivi. Chi si deve spostare verso il Salento o lasciare Lecce deve considerare possibili ritardi e disagi nelle prossime ore.