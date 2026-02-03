Zaynab Dosso sciabolata morbida a Ostrava! Vittoria gold sfonda il muro di 7.10 e si lancia verso i Mondiali

Zaynab Dosso ha conquistato la vittoria a Ostrava con una sciabolata morbida. La gara si è decisa in un attimo, e l’italiana ha sfondato il muro di 7.10, lasciando tutti alle sue spalle. Ora punta dritta ai Mondiali, con grande fiducia dopo questa prestazione.

Zaynab Dosso ha illuminato l’ultima gara del Meeting di Ostrava, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica). L’azzurra ha vinto in maniera baldanzosa i 60 metri, giganteggiando nel duello con la quotatissima rivale Patrizia Van Der Weken sul rettilineo della località ceca e regalandosi un successo davvero di lusso pochi minuti dopo la stoccata di Mattia Furlani nel salto in lungo. La velocista emiliana ha trionfato in 7.09, precedendo di cinque centesimi l’avversaria lussemburghese (7.14) e di otto la padrona di casa Karolina Manasova (7. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina il Meeting di Ostrava prende il via con alcune gare di alto livello.

Questa sera a Ostrava, in Repubblica Ceca, gli atleti italiani hanno fatto bene nella tappa Gold del World Indoor Tour.

Zaynab Dosso vince l’argento ai Mondiali indoor di atletica in CinaReggio Emilia, 22 marzo 2025 – L’atleta rubierese Zaynab Dosso regala un’altra gioia e vince la medaglia d’argento sui 60 metri piani ai Mondiali indoor di atletica a Nanchino, in Cina. La campionessa ... ilrestodelcarlino.it

Dosso a un passo dal sogno, l'azzurra è d'argento nei 60: Ho sbagliato e ho pagatoZaynab in batteria e in semifinale aveva impressionato. L'azzurra aveva fatto segnare i migliori crono (7''09 e 7''07). E per l'ultimo atto era di fatto lei la favorita alla vittoria. Ma qualcosa si è ... gazzetta.it

ULTIM’ORA ATLETICA Indoor Ostrava, Zaynab Dosso vince nei 60 metri femminili L’azzurra chiude col tempo di 7.09 all’esordio stagionale #SkySport #Atletica #Italia x.com

Non gareggia dal mese di settembre, ma ora Zaynab Dosso, la 26enne rubierese allenata a Roma da Giorgio Frinolli e... - facebook.com facebook