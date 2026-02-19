Frana sotto il cimitero a Bagnara Calabra | traffico deviato personale Anas in azione
Una frana sotto il cimitero di Bagnara Calabra ha causato la chiusura di alcune strade e il traffico deviato. La forte pioggia delle ultime settimane ha indebolito il terreno, provocando il distacco di terra e pietre. Sul posto sono intervenuti i lavori dell’Anas per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la circolazione. La situazione ha creato ritardi e rallentamenti nelle vie principali della cittadina. La viabilità resta sotto osservazione mentre si lavora per risolvere il problema.
Lo smottamento si è verificato in mattinata. Il traffico è stato ristretto ad una sola corsia con disagi per la circolazione Reggio Calabria e la sua provincia continuano a pagare lo scotto del maltempo che nelle ultime settimane ha colpito il territorio, provocando criticità diffuse, smottamenti e disagi alla viabilità. Le intense piogge hanno messo a dura prova un’area già fragile dal punto di vista idrogeologico, rendendo necessari interventi urgenti e continui per garantire la sicurezza dei cittadini. Questa mattina si è verificata una frana a Bagnara Calabra, proprio nell’area sottostante il cimitero comunale, lungo un tratto viario strategico per l’accesso al centro abitato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Questa mattina insieme al Sindaco di Bagnara Calabra Adone Pistolesi e all’Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Surace ho incontrato i tecnici Anas. Un momento di confronto che ho voluto per discutere delle iniziative da assumere per ripristinare le condiz facebook