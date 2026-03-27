Una forte nevicata ha provocato disagi sulla strada E45, coinvolgendo le aree di Bagno di Romagna e Verghereto. Le autorità hanno messo in atto mezzi spazzaneve per rimuovere la neve, mantenendo comunque il traffico, che procede a passo rallentato. La situazione rimane sotto monitoraggio per tutta la giornata.

“Prosegue senza sosta da ieri l’impegno di Anas, anche in orario notturno, lungo la strada statale 3 bis Tiberina (E45) dove continuano le azioni dei mezzi sgombraneve" La forte nevicata causa disagi alla viabilità anche nella giornata di oggi lungo la E45, nella zona di Bagno di Romagna e Verghereto. Anas fornisce un aggiornamento: “Prosegue senza sosta da ieri l’impegno di Anas, anche in orario notturno, lungo la strada statale 3 bis Tiberina (E45) dove continuano le azioni dei mezzi sgombraneve. In questo momento il traffico è garantito in maniera rallentata e le macchine operatrici non sono ostacolate da blocchi della circolazione”. CesenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Forte nevicata e disagi sulla E45, Anas: "Mezzi spazzaneve in azione, traffico garantito in maniera rallentata"

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