Dopo Netflix anche altre piattaforme dovranno risarcire? Massimiliano Dona | Occorre studiare i contratti

Dopo Netflix, altre piattaforme potrebbero essere chiamate a risarcire gli utenti. Massimiliano Dona, avvocato e presidente di un’associazione di consumatori, ha dichiarato che è necessario analizzare attentamente i contratti stipulati tra le parti. La questione riguarda eventuali obblighi di risarcimento e le clausole presenti nei contratti di abbonamento. La discussione si concentra sui diritti dei consumatori e sulle responsabilità delle piattaforme digitali.

Massimiliano Dona, avvocato e presidente di Consumatori.it, spiega a Fanpage.it perché dopo la sentenza sugli illegittimi aumenti dei prezzi di Netflix è necessario studiare i contratti per capire se altre piattaforme potrebbero essere chiamate a risarcire i propri abbonati: "É l'occasione per approvare nuove regole che tutelino i consumatori". 🔗 Leggi su Fanpage.it La promessa di Vergara ai genitori dopo il successo col Napoli: “Non dovranno più lavorare””Dal rischio di smettere col calcio al sogno Champions con il Napoli: Antonio Vergara svela il segreto dietro la sua rinascita e il patto d'amore con... Bimbo col cuore “bruciato” dopo il trapianto, i medici: “Quadro drammatico anche per polmoni e reni”Peggiorano le condizioni del bimbo che ha subito il trapianto di cuore al Monaldi. Argomenti più discussi: Rimborsi: dopo Netflix tocca alle altre piattaforme streaming?; Rimborsi Netflix, chi ne ha diritto e come richiederli dopo la sentenza; La carica dei 25mila contro Netflix dopo la sentenza sugli aumenti: Restituiscano i soldi o faremo class action; Netflix, come chiedere i rimborsi dopo la sentenza sugli aumenti illegittimi. Ecco tutto ciò che bisogna fare. Il modulo per chiedere il rimborso a Netflix: come fare passo dopo passo - facebook.com facebook