L’attore è stato sfrattato dalla sua casa di Los Angeles dopo aver accumulato 60 mila dollari di affitti non pagati. Il tribunale ha emesso un ordine di sfratto, portando a un risultato finale che chiude un capitolo della sua vita abitativa. La decisione è stata presa in seguito alle questioni legali legate ai pagamenti arretrati.

Il tribunale ordina lo sfratto dell’attore. Triste epilogo per uno dei “bad boys” più celebri di Hollywood. L’attore Mickey Rourke è stato sfrattato dalla sua abitazione di Los Angeles dopo aver accumulato circa 60mila dollari di affitti arretrati. A stabilirlo è stato un tribunale della città californiana che ha dato ragione al proprietario dell’immobile, Eric Goldie, rendendo esecutivo il provvedimento di sfratto. Una vicenda che riporta al centro dell’attenzione la vita turbolenta di una delle star più controverse del cinema americano. La versione dell’attore: “La casa era infestata dai topi”. Rourke non ha accettato passivamente la decisione e ha provato a difendersi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Mickey Rourke sfrattato dalla casa di Los Angeles: 60mila dollari di affitti non pagati

Articoli correlati

Leggi anche: Mickey Rourke è stato sfrattato dalla sua casa di Los Angeles, aveva debiti da 60mila dollari

Leggi anche: Mickey Rourke sfrattato da casa a Los Angeles. Il mistero della raccolta fondi

Tutti gli aggiornamenti su Mickey Rourke

Temi più discussi: Mickey Rourke è stato definitivamente sfrattato dalla sua villa LA; Mickey Rourke sfrattato dalla villa di Los Angeles, 50mila euro di affitto arretrato: Ho troppo orgoglio per chiedere aiuto; Mickey Rourke sfrattato da casa dopo aver rifiutato la carità dei fan; Mickey Rourke sfrattato a Los Angeles: 60mila dollari di affitto non pagato.

Mickey Rourke è stato sfrattato dalla casa in cui viveva da dieci anniGià a dicembre all’attore era stato chiesto di pagare circa 59 mila dollari di affitti arretrati oppure di lasciare l’abitazione. Lui non ha risposto e la casa è tornata al proprietario ... vanityfair.it

Mickey Rourke sfrattato dalla sua villa a Los Angeles: i motiviMickey Rourke è stato sfrattato dalla sua abitazione di Los Angeles: ha accumulato 60mila dollari di affitto non pagato ... notizie.it

Mickey Rourke è stato davvero sfrattato dalla sua abitazione di Los Angeles. Un giudice ha dato ragione al proprietario di casa che da mesi chiedeva i canoni d’affitto arretrati, almeno 60mila dollari. Da gennaio l’attore vive in un hotel. - facebook.com facebook