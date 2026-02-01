novak djokovic ha una collezione di orologi pazzesca da audemars piguet a hublot

Novak Djokovic mostra una passione particolare per gli orologi di lusso. La sua collezione include marchi come Audemars Piguet e Hublot. A seconda del giorno e della stagione, sceglie modelli diversi da indossare durante le sue partite o in pubblico. La sua scelta di orologi cambia spesso, come un segno della sua personalità e del suo stile. I fan e gli appassionati di orologi lo seguono con interesse anche fuori dal campo.

Quali orologi indossa Novak Djokovic? La risposta varia a seconda dei giorni e delle stagioni della sua carriera. Oggi, in finale agli Australian Open contro Carlos Alcaraz, il campione serbo è ambassador Hublot, come Kylian Mbappé e Didier Deschamps, ruolo che ricopre dal 2021. E, naturalmente, al polso porta orologi Hublot. A differenza dei due francesi, però, Djokovic può vantare una collezione personale all’interno del marchio svizzero. Nel novembre 2024, a Parigi, è stato presentato il Big Bang Unico Novak Djokovic; pochi mesi dopo, durante la LVMH Watch Week del 19 gennaio a Milano, sono arrivati gli Hublot Big Bang Tourbillon Novak Djokovic Goat Edition. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

