Sicilia | 4 milioni di euro per rilanciare imprese e filiere produttive focus su innovazione e mercati internazionali

La Regione Sicilia ha deciso di stanziare quattro milioni di euro per rilanciare le imprese locali, innescando un impulso concreto alle filiere produttive. Con questo investimento, si mira a rafforzare settori come l’agroalimentare, il turismo e l’artigianato, puntando su innovazione e apertura ai mercati esteri. La cifra si inserisce in un progetto chiamato “Sicilia che piace”, che intende valorizzare le eccellenze dell’isola e creare nuove opportunità di crescita.

Quattro milioni di euro per la “Sicilia che piace”: la Regione punta sulle eccellenze produttive. La Regione Siciliana ha varato un piano di finanziamento da quattro milioni di euro, denominato “Sicilia che piace”, per sostenere e promuovere le imprese e le filiere produttive dell’isola. L’iniziativa, annunciata il 16 febbraio 2026, mira a rafforzare la competitività dei settori chiave – dall’agroalimentare all’artigianato, dalla moda alla nautica – e a migliorarne la visibilità sui mercati nazionali e internazionali. Il bando, gestito dall’Assessorato alle Attività Produttive, prevede fondi a fondo perduto per imprese, enti locali e associazioni, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 2 marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu Imprese, al via l’Osservatorio permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali È stato istituito un Osservatorio permanente dedicato alle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali. Presentato all'Università Luiss l'Osservatorio permanente su filiere manifatturiere italiane su mercati internazionali È stato presentato presso l'Università Luiss l'Osservatorio permanente sulle filiere manifatturiere italiane nei mercati internazionali, chiamato Manifattura 360°. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Banca Agricola Popolare di Sicilia, approvati i conti 2025; Più imprese in Sicilia, ma resta il gap con l’Italia; Banca Agricola Popolare di Sicilia, risultati record nel 2025 con utile lordo a 60,5 milioni (+70%); Beni culturali a rischio, la Sicilia esclusa dal sistema nazionale di prevenzione. Sicilia che piace, 4 mln di euro per promuovere le eccellenze dell’isolaSi chiama Sicilia che piace il programma lanciato dalla Regione a sostegno del sistema produttivo dell’isola, con 4 milioni di euro per promuovere le eccellenze. Si tratta di un’iniziativa dell’Asse ... siracusaoggi.it Sicilia che piace 2026: avvisi per 4 milioni rivolti a imprese, associazioni ed enti localiEdy TamajoEdy Tamajo La Regione lancia Sicilia che piace 2026, il programma che mette ... msn.com Un bando regione per la Sicilia che piace, 4 milioni per le eccellenze dell'isola - facebook.com facebook Maltempo e turismo, Santanchè: «Cinque milioni per sostenere Sardegna, Sicilia, Calabria» x.com