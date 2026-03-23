Atp Miami quando gioca oggi Jannik Sinner | l’ostacolo è l’imprevedibile Moutet | Orario e dove vederla in tv e streaming

Si torna a parlare di Sunshine Double, la doppietta Indian Wells-Miami che nel circuito Atp manca dal 2017. Jannik Sinner punta al colpo grosso dopo il titolo conquistato in California e la sconfitta a sorpresa di Carlos Alcaraz contro Sebastian Korda. Nel Masters 1000 di Miami l’altoatesino ha la grande occasione di riavvicinarsi alla vetta del ranking: dopo l’esordio senza affanni in Florida contro Damir Dzumhur, il numero due del mondo si prepara al terzo turno, dove trova sul suo cammino il francese Corentin Moutet. L’azzurro sta vivendo il miglior momento di forma del 2026. Dall’altra parte della rete però c’è Moutet, geniale e capriccioso, che si è guadagnato la sfida superando il ceco Tomas Machac e che rappresenta un ostacolo più significativo rispetto al debutto contro il bosniaco Dzumher. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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