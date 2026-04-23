Si è conclusa un’altra giornata di partite al torneo ATP di Madrid, con numerosi match disputati alla Caja Mágica. Tra le vittorie spagnole, si sono distinti alcuni giocatori locali, mentre il greco ha superato gli avversari Monfils e Dimitrov, rinnovando il suo rendimento. Sono stati definiti i nomi dei primi qualificati per il secondo turno, mentre altri incontri ancora devono essere disputati.

Calato il sipario su un’altra giornata di incontri al Masters 1000 di Madrid. Alla Caja Mágica sono andati in scena diversi match, utili a definire il quadro dei qualificati al secondo turno. In questo senso, i padroni di casa si sono fatti valere, sospinti dal pubblico. Pablo Carreno Busta ha superato l’ungherese Marton Fucsovics (n. 54 ATP) con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-2 in 2 ore e 29 minuti di gioco. Un match in cui la maggiore regolarità dello spagnolo ha fatto la differenza. Per lui ci sarà un derby al secondo turno contro Alejandro Davidovich Fokina (n. 20 del seeding). Missione compiuta anche per Jaume Munar. Il n. 38 del ranking ha prevalso sul kazako Alexander Shevchenko (n.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Madrid 2026, tante vittorie spagnole alla Caja Magica. Tsitsipas si ridesta, eliminati Monfils e Dimitrov

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