ATP Montecarlo 2026 vittorie di Rublev Vacherot e Baez Eliminati Khachanov Tsitsipas e Shapovalov

Al Masters 1000 di Montecarlo 2026 si sono disputate le partite di primo turno della parte alta del tabellone sulla terra rossa del Principato. Tra i risultati più significativi, le vittorie di Rublev, Vacherot e Baez, mentre Khachanov, Tsitsipas e Shapovalov sono stati eliminati. La giornata ha visto confronti serrati tra i giocatori, con alcune sfide che si sono concluse in modo inaspettato.

Si è chiusa la giornata di incontri al Masters 1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato sono andati in scena i match di primo turno della parte alta del tabellone. Pronostici rispettati per Andrey Rublev: il numero 15 del mondo, già vincitore del torneo nel 2023, ha superato il portoghese Nuno Borges (n.50 ATP) con il punteggio di 6-4 1-6 6-1 in un’ora e 35 minuti. Un match altalenante, in cui il moscovita è riuscito a far valere la maggiore potenza dei suoi colpi. Al secondo turno affronterà il belga Zizou Bergs, compagno di doppio in questo torneo di Jannik Sinner. Bergs (n.47) ha regolato il francese A drian Mannarino (n.46), storicamente poco a suo agio sulla terra, per 6-4 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Montecarlo 2026, vittorie di Rublev, Vacherot e Baez. Eliminati Khachanov, Tsitsipas e Shapovalov Leggi anche: ATP Doha 2026, buon avvio di Carlos Alcaraz. Vincono anche Rublev, Khachanov e Tsitsipas ATP Indian Wells 2026: Shapovalov batte Tsitsipas, avanza Monfils. Destini opposti per Berrettini e BellucciParte dal basso, nel senso che inizia dalla metà bassa del tabellone, il primo Masters 1000 della stagione maschile, quello di Indian Wells. Si parla di: Sorteggio ATP Montecarlo 2026: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno. ATP Montecarlo: Khachanov e Wawrinka subito out, Rublev lotta ma vince. Avanti anche LeheckaLa sorpresa della giornata a Montecarlo è Arthur Rinderknech. Sebastian Baez si regala Carlos Alcaraz. Vince Zizou Bergs, compagno di doppio di Jannik Sinner ... ubitennis.com Sorteggio ATP Montecarlo 2026: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turnoCresce l'attesa per il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile di Montecarlo: la cerimonia andrà in scena alle ore 17.00 italiane di ... oasport.it