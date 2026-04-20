Il Masters 1000 di Madrid si avvicina e la Caja Magica si prepara ad accogliere i giocatori dal 22 aprile al 3 maggio. Tra i partecipanti ci sono otto italiani, con particolare attenzione a Jannik Sinner, che torna nel torneo spagnolo dopo due anni. Nel frattempo, il tennista si sta allenando nella capitale spagnola per abituarsi al campo e alle condizioni del torneo.

È il momento del Masters 1000 di Madrid: la Caja Magica è pronta ad accendersi dal 22 aprile al 3 maggio e i riflettori sono tutti su Jannik Sinner, numero uno del mondo, al ritorno nel torneo spagnolo dopo due anni. L’obiettivo dichiarato è migliorare il risultato dei quarti di finale ottenuti nel 2024. Il sogno è vincere il quinto Masters 1000 consecutivo, un record mai riuscito a nessuno nella storia del tennis. L’assenza di Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio al polso destro, apre scenari favorevoli. Dall’altra parte del tabellone il principale riferimento resta Alexander Zverev. Il numero uno del mondo è arrivato a Madrid dopo alcuni giorni di allenamento a Montecarlo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner si allena a Madrid per abituarsi alla Caja Magica. Il tabellone: otto italiani al primo turno

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