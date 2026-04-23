Atm boom di passeggeri e conti record | l' azienda dei trasporti di Milano ha raddoppiato l’utile

Nel 2025, l'azienda dei trasporti di Milano ha registrato un aumento significativo dell’utile netto, che è passato da 5,8 milioni di euro a 13,2 milioni. Durante lo stesso periodo, si è verificato un incremento nel numero di passeggeri trasportati, con un aumento del traffico rispetto all’anno precedente. Questi dati sono stati comunicati dall’azienda stessa, che ha evidenziato anche un aumento delle entrate totali.

Atm (l'Azienda trasporti di Milano) ha raddoppiato l’utile netto nel 2025, passando dai 5,8 milioni di euro dell’anno precedente a 13,2 milioni. L’assemblea degli azionisti della società, nelle scorse ore, ha approvato il bilancio alla presenza del socio unico, il Comune di Milano. Il dato.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Per Nvidia un altro trimestre di crescita record: utile raddoppiato. Ma i mercati restano tiepidi causa timori sul boom dell’Ai Ferrovia Retica: boom di passeggeri e utile record a 14,5 milioniIl bilancio della Ferrovia Retica per l’anno appena concluso mostra una solidità finanziaria che supera le previsioni, con un utile di 14,5 milioni... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: L’appello della Fiab: A scuola o al lavoro usando bici e mezzi. Trenord sul podio. Boom di passeggeri sui convogli diretti a piste e impiantiÈ un bilancio positivo quello delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 per il trasporto pubblico lombardo. Secondo i dati diffusi da Trenord in sole due settimane, dal 6 al 22 febbraio, sono ... quotidiano.net Pisa, aeroporto Galilei: nel 2025 boom di passeggeri e controlliPisa, 12 febbraio 2026 – Il 2025 è stato un anno positivo per l’aeroporto G. Galilei di Pisa che ha registrato un traffico di circa 6 milioni di passeggeri, segnando un incremento del 7,8% rispetto ... lanazione.it