Atletico Torrenova calcio | il primo memorial Rossella Nerino con club europei

Questo fine settimana, l’impianto sportivo “Tre Torri” ospiterà il primo memorial dedicato a Rossella Nerino, un evento di calcio giovanile con partecipanti provenienti da diversi club europei. La manifestazione si svolgerà tra sabato e domenica e vedrà protagonisti squadre di giovani calciatori provenienti da vari paesi, in un torneo che coinvolge anche squadre italiane. L’evento rappresenta un’occasione per confrontarsi su un campo internazionale nel rispetto delle regole sportive.

Roma – Un grande spettacolo di calcio giovanile dal sapore internazionale. L’Atletico Torrenova è pronto ad ospitare un grande evento in questo fine settimana: sabato e domenica, infatti, l’impianto del “Tre Torri” sarà completamente dedicato al primo memorial intitolato a Rossella Nerino, la.🔗 Leggi su Romatoday.it

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