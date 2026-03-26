LIVE Italia-Macedonia del Nord 1-0 Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Il primo tempo della partita tra Italia e Macedonia del Nord nelle qualificazioni europee Under 21 si conclude con un vantaggio di 1-0 per gli azzurrini. Durante la prima frazione di gioco, l’Italia ha colpito due pali e creato diverse occasioni da goal non concretizzate davanti al portiere avversario. La partita è visibile in diretta e sarà possibile aggiornarsi cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.02 Primo tempo che si chiude con il vantaggio minimo per l’Italia, ma che avrebbe meritato di più dopo i due pali e varie occasioni non sfruttate davanti al portiere. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, Italia-Macedonia del Nord 1-0 U21. 45? Ekhator di testa colpisce male. 43? Macedonia che perde palla in zona offensiva, riparte l’Italia. 41? Girata di Ekhator che trova le mani del portiere macedone. 39? Macedonia che al momento decide solo di difendersi in area di rigore. 37? Cross in mezzo di Cherubini che non trova compagni. 35? Errore di Cherubini nello stop sulla linea laterale del campo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Macedonia del Nord 1-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: finisce il primo tempo! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Macedonia del Nord 0-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: si parte! LIVE Italia-Macedonia del Nord 1-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Lipani trova il palo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Palo di Lipani con un tiro rasoterra sul secondo palo. Italia - Armenia 5-1: gli Highlights | Qualificazioni Europei Under 21 2027 Tutti gli aggiornamenti su LIVE Italia Macedonia del Nord 1 0... Temi più discussi: Under 21, Italia-Macedonia del Nord: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere in tv Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Pronostico Italia-Macedonia del Nord U21 | Qualificazioni Europei 2027. LIVE Italia-Macedonia del Nord 1-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Lipani trova il palo e poi una traversa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25' Buon primo tempo fino a questo momento degli azzurrini. 23' Koleosho dopo un cross da destra rimette in ... oasport.it Italia-Macedonia del Nord U21, la diretta della sfida di qualificazione agli Europei LIVENon solo l'Italia maggiore, impegnata nei playoff per il Mondiale 2026. Scende in campo anche l'Italia U21. Allo stadio Castellani di Empoli gli Azzurrini di Silvio Baldini sfidano i pari età della Ma ... corrieredellosport.it Nel 2021 lo 0-0 di Belfast ci spediva ai playoff contro la Macedonia, oggi l’Italia ritrova l’Irlanda del Nord: a poco più di 4 anni di distanza dall'ultima sfida, è tempo di rivincita per gli Azzurri di Gattuso - facebook.com facebook UNDER 21 - Italia-Macedonia del Nord, le formazioni ufficiali ift.tt/KfIgYBD x.com