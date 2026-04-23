Atletico Monteporzio calcio il presidente Terenzi e la nuova tribuna | Un ulteriore step di crescita
Lunedì si è svolta una riunione presso l’impianto “Giolitti-Natangeli” di via Romoli, coinvolgendo il presidente della squadra di calcio locale e altri rappresentanti. L’incontro ha riguardato la realizzazione di una nuova tribuna coperta, con l’obiettivo di migliorare la struttura dell’impianto sportivo. La discussione ha rappresentato un passo importante per la crescita del club e per l’ampliamento delle strutture a disposizione.
Monte Porzio (Rm) – Il “sogno” della Monte Porzio calcistica sta per diventare realtà. Lunedì, presso l’impianto “Giolitti-Natangeli” di via Romoli, si è tenuta l’ennesima riunione operativa per la costruzione della nuova tribuna coperta. Oltre al presidente Fabrizio Terenzi e ai vertici.🔗 Leggi su Romatoday.it
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