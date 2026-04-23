Atletico Monteporzio calcio il presidente Terenzi e la nuova tribuna | Un ulteriore step di crescita

Lunedì si è svolta una riunione presso l’impianto “Giolitti-Natangeli” di via Romoli, coinvolgendo il presidente della squadra di calcio locale e altri rappresentanti. L’incontro ha riguardato la realizzazione di una nuova tribuna coperta, con l’obiettivo di migliorare la struttura dell’impianto sportivo. La discussione ha rappresentato un passo importante per la crescita del club e per l’ampliamento delle strutture a disposizione.