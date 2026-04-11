Solet dopo Milan-Udinese | Molto felice per la vittoria Il mio futuro? Voglio fare uno step ulteriore

Dopo il match tra Milan e Udinese, il difensore della squadra ospite ha dichiarato di essere molto felice per la vittoria. Ha aggiunto di voler fare un passo avanti nella sua carriera e di essere motivato a migliorare ulteriormente. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per la sua squadra, e il giocatore si è espresso con entusiasmo riguardo al suo futuro e ai prossimi obiettivi.

Finita la partita tra Milan e Udinese che si è giocata allo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo la fine della gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 ha parlato a 'DAZN' il giocatore bianconero Oumar Solet. Ecco le sue parole sulla sfida appena finita. Sulla gioia dell'Udinese dopo la vittoria col Milan: "Dopo il gol del 3-0 eravamo molto felici, io in particolare perché il 2-0 è un risultato sempre molto pericoloso. Nello spogliatoio tanta felicità per i tre punti di oggi". Sul momento di Zaniolo: "Oggi ha fatto una partita bellissima e ha messo a referto un altro assist. Sono molto contento per lui, in questa stagione ha aiutato tanto la squadra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Solet dopo Milan-Udinese: “Molto felice per la vittoria. Il mio futuro? Voglio fare uno step ulteriore” Leggi anche: “Nell’aldilà ero molto felice e sereno, parlavo con mio figlio e mio padre che era morto anni fa”: il racconto incredibile di Rhys Edwards dopo l’infarto Conceicao dopo la vittoria della Juve contro il Benfica: «Molto felice di essere tornato. Ai tifosi dico una cosa» – FOTOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...