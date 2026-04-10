Atalanta verso la Juventus con il dubbio Scamacca Out Hien e Rossi

L'Atalanta si prepara ad affrontare la Juventus, con il dubbio sulla presenza di Scamacca, che ha partecipato solo parzialmente agli allenamenti collettivi. Intanto, Hien e Rossi sono ancora indisponibili e non prenderanno parte alla sfida. L'allenatore ha lavorato con il gruppo, ma non ha ancora confermato la presenza dell’attaccante. La partita si avvicina e le decisioni sulla formazione sono in corso di definizione.

L’Atalanta, che attende domani sera la Juventus a Bergamo, si è allenata ieri mattina a Zingonia. Procede con graduale ottimismo il recupero di Gianluca Scamacca. Anche ieri l’attaccante ha svolto parte del lavoro insieme con il gruppo. La decisione di inserirlo nella lista dei convocati per la sfida ai bianconeri arriverà solo all’ultimo. Non ci saranno sicuramente invece Isak Hien e Francesco Rossi che anche ieri hanno svolto lavoro individuale. Il difensore svedese punta la Roma sabato prossimo o al massimo mercoledì 22 la Lazio in Coppa Italia (semifinale di ritorno). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atalanta, verso la Juventus con il dubbio Scamacca. Out Hien e Rossi Leggi anche: Atalanta, tegola dall’infermeria: Hien e Scamacca out con Lecce e Juve Atalanta, Hien e Scamacca non recuperano: saltano la trasferta di LecceBergamo, 2 aprile 2026 – L’Atalanta, impegnata lunedì pomeriggio a Lecce alla ripresa del campionato, dovrà fare a meno di Isak Hien e di Gianluca... Temi più discussi: Atalanta, tegola dall’infermeria: Hien e Scamacca out con Lecce e Juve; Atalanta-Juventus: Scamacca verso il recupero, Hien ancora in dubbio; Probabile Formazione - 32° Giornata; Atalanta, oggi la ripresa: le sensazioni sui rientri di Scamacca e Hien contro la Juve. Atalanta-Juventus: Scamacca verso il rientro, out Hien e Rossi per la sfida di BergamoAtalanta-Juventus: Scamacca verso il rientro, out Hien e Rossi per la sfida di Bergamo L’Atalanta si prepara alla sfida contro la Juventus, in programma domani sera a Bergamo, con ... tuttojuve.com Atalanta, meno due alla sfida con la Juventus: le ultime su Hien e ScamaccaAnche oggi Gianluca Scamacca ha sostenuto parte dell'allenamento in gruppo. Un segnale incoraggiante in vista del ritorno tra i convocati dell'attaccante ex Sassuolo. Starà a Palladino decidere se ... fantacalcio.it Sud Radio. . 10 ans du macronisme François de Rugy : "Son élan réformateur est retombé après la crise des Gilets jaunes. Macron est surtout un président qui a protégé les Français en dépensant pour amortir les crises" #LesVraiesVoix 0 826 300 - facebook.com facebook