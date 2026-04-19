Atalanta Sulemana e Hien puntano la Lazio | verso il recupero in Coppa Italia

Domenica 19 aprile, il calciatore ghanese ha svolto un allenamento parziale con il gruppo e dovrebbe tornare disponibile per la partita di mercoledì 22 alle 21 a Bergamo. La partita fa parte della Coppa Italia e vede coinvolti anche altri due giocatori, Sulemana e Hien, che puntano a essere convocati per la sfida contro la Lazio. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di recupero completi dei singoli.

CALCIO. Domenica 19 aprile il ghanese si è allenato parzialmente in gruppo e dovrebbe recuperare per la gara di mercoledì 22 alle 21 a Bergamo. Spera anche lo svedese. Zalewski, Bernasconi e Scamacca possono tornare dal 1’. Sulemana e Hien, buone notizie dall’infermeria in casa Atalanta, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, mercoledì 22 aprile (alle 21) alla New Balance Arena contro la Lazio. Rispetto alla formazione schierata inizialmente contro la Roma, Palladino in Coppa Italia potrebbe rilanciare dal 1’ Zalewski, Bernasconi e Scamacca. Mercoledì si ripartirà dal 2-2 dell’andata all’Olimpico: in palio un posto in finale contro la vincente di Inter-Como, in programma martedì 21 a San Siro (0-0 all’andata).🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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