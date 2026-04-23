Atalanta-Lazio le pagelle | Motta insuperabile 9! Pasalic pronto soccorso da 6,5

Nella partita tra Atalanta e Lazio, le valutazioni dei giocatori hanno messo in evidenza alcune performance significative. Motta ha ricevuto un 9 come voto, risultando insuperabile in campo. Pasalic si è distinto con un 6,5, mentre Noslin ha disputato una partita di alto livello. Gila ha anticipato gli avversari, e De Ketelaere ha mantenuto la sua posizione in campo.