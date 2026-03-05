Nel match di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, il punteggio si ferma sul 2-2 dopo un secondo tempo ricco di azioni e cambi di fronte. Dele Bashiru si distingue con un voto alto grazie a un tocco di classe, mentre Pasalic segna un gol ma commette un grave errore. Maldini contribuisce con un assist non banale. La partita si è conclusa con un pareggio che lascia aperte le possibilità per il ritorno.

Lazio-Atalanta 2-2, termina in parità il primo atto della semifinale di Coppa Italia. Succede tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione poco entusiasmante. A inizio secondo tempo Maldini pesca benissimo Dele Bashiru che col tocco sotto batte Carnesecchi. Risposta dopo 4 minuti della Dea con Mario Pasalic che però al minuto 87' fa un errore madornale in area di rigore, concedendo la palla del 2-1 al Boulaye Dia. Sembra fatta per la Lazio ma due minuti più tardi arriva il nuovo pareggio dell'Atalanta con Musah. Tutto rimandato ad aprile, quando si giocherà la semifinale di ritorno a Bergamo. Ma per la squadra di Sarri sà tanto di occasione persa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Lazio-Atalanta 2-2, le pagelle: Dele Bashiru (7) tocco di classe, Pasalic (5,5) gol e grave errore, Maldini (6,5) assist non banale

