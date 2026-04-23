Atalanta-Lazio 1-1 2-3 dcr le pagelle | Motta 10 para quattro rigori Romagnoli 8 leader Pasalic 7,5 non basta

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, la Lazio ha superato l'Atalanta ai calci di rigore dopo un pareggio 1-1 nei tempi regolamentari e supplementari. La squadra biancoceleste ha conquistato la finale nella propria città contro l’Inter. Durante la partita, il portiere della Lazio ha parato quattro rigori, contribuendo in modo decisivo al risultato. La gara ha visto anche una prestazione autoritaria di Romagnoli, mentre Pasalic ha segnato un gol per l’Atalanta.

La Lazio si guadagna la finale di Coppa Italia nella "sua" Roma contro l'Inter. Succede davvero di tutto a Bergamo nella semifinale di ritorno tra Atalanta e Lazio (1-1 dopo 120 minuti). Dopo un primo tempo povero di emozioni, la partita si accende nella ripresa e l'episodio scatenante è il gol annullato a Ederson. All'84' i biancocelesti la sbloccano da calcio d'angolo con la zampata di Romagnoli che illude Sarri. Appena due minuti dopo Pasalic risponde e riporta in vita la Dea e la New Balance Arena. Quasi allo scadere del recupero un miracolo del giovane Motta spinge sulla traversa la frustata di testa di...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Atalanta-Lazio 1-1 (2-3 dcr), le pagelle: Motta (10) para quattro rigori, Romagnoli (8) leader, Pasalic (7,5) non basta Notizie correlate Atalanta, rigori fatali: Motta ne para quattro e manda la Lazio in finale di Coppa ItaliaBergamo, 23 aprile 2026 – L’Atalanta spreca dal dischetto, nella fatale lotteria dei rigori, la possibilità di tornare a giocarsi la finale di Coppa... Inter-Lazio sarà la finale di Coppa Italia, Atalanta ko ai rigori: Motta show, para quattro penaltyLa Lazio batte l'Atalanta ai rigori e si regala la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Coppa Italia Frecciarossa | LIVE Atalanta-Lazio 1-1; Coppa Italia: Pareggio immediato di Pašalic, Atalanta-Lazio 1-1 Video; Super Motta porta la Lazio in finale! Atalanta ko ai rigori, ora l'Inter; Coppa Italia, la Lazio batte l'Atalanta ai rigori ed è in finale. Atalanta-Lazio 1-1 (1-2dcr), le pagelle: Gila ovunque (7), Motta show ai rigori (8). Noslin sprecone (5)A Bergamo la Lazio vince ai rigori contro l'Atalanta e si regala la finale di Coppa Italia. Nei 90' regolamentari le reti di Romagnoli all'85' e un minuto dopo di Pasalic. Anche due gol annullati dal ... leggo.it Atalanta-Lazio 1-1 ts: cronaca diretta e risultato in tempo realeDiretta Atalanta-Lazio del 22 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita in tv e in streaming ... calciomagazine.net Neschio. . REAZIONE IN DIRETTA ai MIRACOLI di MOTTA ATALANTA-LAZIO 2-3 d.c.r. #AtalantaLazio #Motta #CoppaItalia - facebook.com facebook LAZIO IN FINALE Sarà la Lazio ad affrontare l’Inter in finale di Coppa Italia. Protagonista assoluto Motta che para 4 rigori consecutivi all’Atalanta: Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere ipnotizzati dal portiere biancoceleste #Tuttosport #Atalanta # x.com