Atalanta la rabbia di Luca Percassi contro il Var | Grave l’annullamento del nostro gol

Luca Percassi, dirigente dell’Atalanta, ha espresso forte disappunto riguardo alla decisione arbitrale durante la partita. Ha evidenziato il rammarico non solo per il gol annullato a Ederson, ma anche per diversi falli fischiati contro la sua squadra, che ha giudicato ingiusti e difficili da comprendere. La critica si è concentrata sulla gestione delle decisioni di campo, scatenando commenti duri sul corretto svolgimento dell’incontro.

Bergamo, 23 aprile 2026 – “C’è forte rammarico per la conduzione arbitrale e non solo per il gol annullato a Ederson, ma anche per una serie di falli fischiati contro francamente incomprensibili”. L’Atalanta, con il suo amministratore delegato Luca Percassi, protesta, dopo la sconfitta ai rigori nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia per la conduzione arbitrale, quella in campo dell’arbitro Colombo ma soprattutto quella del Var, per alcuni episodi dubbi. Su tutti il duplice episodio al 62’ che ha portato all’annullamento del gol del possibile 1-0 di Ederson, in un’azione dove prima il difensore laziale Gila tocca con un...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Atalanta, la rabbia di Luca Percassi contro il Var: “Grave l’annullamento del nostro gol“ Notizie correlate Leggi anche: L’Atalanta ribalta il Napoli che prende gol a difesa schierata e schiuma rabbia con Chiffi e VAR Leggi anche: Rabbia Percassi: "Atalanta penalizzata: ingiustificabile con gli strumenti di oggi" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rabbia Percassi: Atalanta penalizzata: ingiustificabile con gli strumenti di oggi; Luca Percassi: Atalanta gravemente penalizzata dall’arbitro; Percassi, rabbia Atalanta sul gol di Ederson: Errore non giustificabile; Parla Luca Percassi: Il gol annullato è un episodio inammissibile. Con la Lazio ferita aperta dal 2019. Atalanta, la rabbia di Luca Percassi contro il Var: Grave l’annullamento del nostro golBergamo, 23 aprile 2026 – C’è forte rammarico per la conduzione arbitrale e non solo per il gol annullato a Ederson, ma anche per una serie di falli fischiati contro francamente incomprensibili. sport.quotidiano.net Atalanta, Luca Percassi's anger at VAR: The disallowance of our goal was a serious matter.Bergamo, 23 aprile 2026 – C’è forte rammarico for arbitration management and not just for the gol annullato a Ederson, but also for una serie di falli fischiati contro francamente incomprensibili. L ... sport.quotidiano.net Luca #Percassi, amministratore delegato dell’ #Atalanta, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sfida contro la #Lazio di #CoppaItalia dell’operato dell’arbitro Colombo. #calcionews24 x.com Le parole di Luca Percassi dopo la sconfitta ai rigori contro la Lazio. - facebook.com facebook