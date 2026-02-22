L'Atalanta ribalta il Napoli che prende gol a difesa schierata e schiuma rabbia con Chiffi e VAR
Pasalic e Samardzic segnano i gol che portano l'Atalanta a vincere contro il Napoli, che lamenta decisioni arbitrali contro le sue proteste. La partita cambia ritmo dopo le sostituzioni di Palladino, che movimentano il gioco e portano i bergamaschi in vantaggio. Il Napoli si oppone con intensità, ma non riesce a superare la difesa avversaria. La sfida si conclude con la squadra ospite che subisce il colpo finale e si scontra con le proprie difficoltà.
Pasalic e Samardzic gli autori dei gol che danno la vittoria alla 'dea'. I cambi di Palladino nella ripresa danno la sterzata alla partita. Proteste dei partenopei per il rigore revocato su Hojlund e il gol annullato a Gutierrez. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Napoli ci mette il cuore, pari in rimonta sul Verona ma schiuma rabbia per il VARIl Napoli pareggia 2-2 contro il Verona all’Maradona, dopo un primo tempo difficile.
Open VAR spegne le polemiche per il gol di Scalvini in Atalanta-Roma: “Il tocco di braccio non c’è”Open VAR ha chiarito che il gol di Scalvini in Atalanta-Roma è stato regolare, respingendo le polemiche sul possibile tocco di braccio.
