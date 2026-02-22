L'Atalanta ribalta il Napoli che prende gol a difesa schierata e schiuma rabbia con Chiffi e VAR

Pasalic e Samardzic segnano i gol che portano l'Atalanta a vincere contro il Napoli, che lamenta decisioni arbitrali contro le sue proteste. La partita cambia ritmo dopo le sostituzioni di Palladino, che movimentano il gioco e portano i bergamaschi in vantaggio. Il Napoli si oppone con intensità, ma non riesce a superare la difesa avversaria. La sfida si conclude con la squadra ospite che subisce il colpo finale e si scontra con le proprie difficoltà.