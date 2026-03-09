Il tifoso che stacca la spina al Var durante la partita – Il video

Durante una partita di seconda divisione della Bundesliga tra Preussen Muenster e Herta Berlino, un tifoso ultrà del Preussen Muenster ha staccato la spina al monitor del Var. L’episodio è stato ripreso in un video e ha suscitato attenzione, evidenziando un gesto che ha interrotto il sistema di revisione delle azioni di gioco. Nessun altro dettaglio sui protagonisti o sulle conseguenze dell’atto.

Esprimendo forse una volontà popolare piuttosto radicata, un ultrà del Preussen Muenster ha staccato la spina al monitor del Var durante la partita valida per la seconda divisione della Bundesliga che vedeva i padroni di casa giocare contro l'Herta Berlino. Il tifoso ha così impedito la revisione dell'atterramento di un giocatore ospite in area di rigore proprio mentre l'arbitro Felix Bickel veniva richiamato a bordo campo dall'assistente per il controllo. Lo schermo nero. L'arbitro si è trovato di fronte a uno schermo nero. A colpire un tifoso con un passamontagna verde che ha invaso il campo e ha manomesso l'apparecchiatura. Contemporaneamente nella curva dei tifosi della squadra neroverde della Vestfalia è stato esposto uno striscione con la scritta "Staccate la spina al Var".