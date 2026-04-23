Associazioni trasporto aereo a Pientedosi | Code fine a tre ore rivedere Ees

Le associazioni italiane del trasporto aereo hanno segnalato lunghe code di attesa fino a tre ore presso l’aeroporto di Pientedosi, chiedendo un'analisi e una revisione degli orari di esercizio del sistema Ees. La situazione si è verificata in un momento di elevato afflusso di passeggeri, con le associazioni che chiedono interventi per migliorare l’efficienza dei controlli e ridurre i tempi di attesa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le associazioni italiane del trasporto aereo Assaeroporti, Aeroporti 2030, Iata, Ibar e Aicalf scrivono al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per sollecitare un intervento urgente sul fronte europeo per rivedere l’EntryExit System (Ees), il nuovo sistema comunitario per la registrazione dei passeggeri extra Ue in ingresso e in uscita dall’area Schengen. Le associazioni, che rappresentano congiuntamente gestori aeroportuali e vettori operanti in Italia, chiedono che venga concessa agli Stati membri “la possibilità di sospendere, anche totalmente, l’utilizzo del sistema in presenza di livelli di congestione tali da compromettere la regolarità delle operazioni aeroportuali”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Associazioni trasporto aereo a Pientedosi: “Code fine a tre ore, rivedere Ees” Notizie correlate Caos ai controlli Schengen: code di 3 ore per il nuovo sistema EESL’implementazione integrale del sistema di registrazione biometrica Ees negli scali dell’area Schengen ha innescato una serie di disagi logistici... Leggi anche: Voli, allarme operatori Ue su Ees: in estate rischi code da oltre 4 ore Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: CODACONS | Trasporto aereo e cancellazione voli: Diritti dei viaggiatori, rischio di perdere quanto speso per vacanze fai-da-te; Voli aerei a rischio in Europa: Carenza di jet fuel. Cosa succede ai carburanti a maggio; Esenzione Ires 2025 per associazioni storiche e culturali; Trasporto aereo, la crisi fa crollare i prezzi verso le mete esotiche. Trasporto aereo e caro carburante: l’Ue conferma il risarcimento fino a 600 euro per i passeggeriIl commissario Tzitzikostas chiarisce che l’impennata del costo del fuel non rappresenta una circostanza straordinaria. L’Unione Nazionale Consumatori presenta un esposto contro i supplementi ... energiaoltre.it Sciopero nazionale del trasporto aereo il 10 aprile, ecco cosa sapereNel corso della giornata di venerdì sono previsti disagi per chi deve volare: dalle 13 alle 17 è infatti in programma una mobilitazione che interesserà i lavoratori degli scali nazionali e in ... tg24.sky.it OGGI INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI DELL'AUTOTRASPORTO AL MIT ROMA. Oggi 22 aprile, si è svolto, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’incontro con le principali associazioni dell’autotrasporto merci in conto terzi, convocato per aff - facebook.com facebook Associazioni di categoria, 'urge intervento Regione sul trasporto merci'. 'ETS e caro carburanti stanno affossando il sistema produttivo isolano' #ANSA x.com