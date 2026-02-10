Voli allarme operatori Ue su Ees | in estate rischi code da oltre 4 ore
In vista dell’estate, le compagnie aeree e gli aeroporti europei sono in allarme. Il nuovo sistema di ingressi e uscite nell’area Schengen, chiamato Ees, rischia di creare lunghe code. Se non si interviene, durante i mesi più caldi si potrebbero formare attese di oltre quattro ore ai controlli. La situazione preoccupa già ora, mentre il traffico aereo si avvicina ai picchi stagionali.
Roma, 10 feb. (askanews) – Compagnie aeree, aeroporti e società di trasporto aereo europei lanciano un allarme: bisogna rimettere mano al funzionamento del nuovo sistema di ingressi e uscite comune nell’area Schengen (Ees), o all’aumento dei volumi di traffico estivo si rischiano code lunghe “oltre quattro ore”. Lo si legge in un comunicato congiunto di Aci Europe, l’associazione che raggruppa gli scali aeroportuali, A4e, che rappresenta diverse compagnie aeree in Eurioopa, e la International Transport Association. Il sistema in questione “continua a provocare ritardi rilevanti per i passeggeri.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Ees Estonia
Toscana in allarme sanitario: proteste a Livorno per oltre 8mila operatori mancanti e graduatorie bloccate.
“Non è un passatempo, è un campanello d’allarme. Vuol dire che c’è disagio psicologico”: un dodicenne su 3 sta sui videogiochi online 5 ore di fila. Lo psichiatra avverte sui rischi
Ultime notizie su Ees Estonia
Voli, allarme operatori Ue su Ees: in estate rischi code da oltre 4 oreRoma, 10 feb. (askanews) - Compagnie aeree, aeroporti e società di trasporto aereo europei lanciano un allarme: bisogna rimettere mano ... notizie.tiscali.it
Tassa sui mini pacchi. Dogane confermano il calo: -38%. A Malpensa i voli cargo persi salgono a 50L’emorragia continua, dice Andrea Cappa, dg di Confetra. Occorre rinviare la tassa a luglio e poi armonizzarla con il dazio Ue da 3 euro, per evitare ... repubblica.it
ALLERTA METEO, arriva un Harry-BIS: scuole chiuse, allarme voli e traghetti. Mappe spaventose!!! - facebook.com facebook
Con l'hotspot 'terrorista' scatta l'allarme sul volo, ma è uno scherzo x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.