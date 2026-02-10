Voli allarme operatori Ue su Ees | in estate rischi code da oltre 4 ore

In vista dell’estate, le compagnie aeree e gli aeroporti europei sono in allarme. Il nuovo sistema di ingressi e uscite nell’area Schengen, chiamato Ees, rischia di creare lunghe code. Se non si interviene, durante i mesi più caldi si potrebbero formare attese di oltre quattro ore ai controlli. La situazione preoccupa già ora, mentre il traffico aereo si avvicina ai picchi stagionali.

