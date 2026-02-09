40 anni dal maxiprocesso | a Palermo centinaia di studenti nell' aula bunker per l' anniversario

Oggi a Palermo si sono ritrovati centinaia di studenti, insegnanti, magistrati e forze dell’ordine per ricordare i 40 anni dal maxiprocesso contro la mafia. L’evento si è svolto nell’aula bunker del carcere Ucciardone, organizzato da Addiopizzo Travel con il supporto della Rai e del tribunale. La giornata ha visto un momento di riflessione sulla lotta antimafia, con interventi e testimonianze di chi ha vissuto quegli anni. La memoria di quel processo rimane viva tra le nuove generazioni, che si sono impegn

Centinaia di studenti e insegnanti, magistrati, esponenti delle forze dell'ordine e rappresentanti dell'avvocatura hanno partecipato a «Dentro il Maxiprocesso Memoria e tecnologia a 40 anni dall'inizio del processo alla mafia», evento organizzato da Addiopizzo Travel, in collaborazione con il tribunale di Palermo e la Rai nell'aula bunker del carcere Ucciardone nell'ambito delle iniziative per il 40esimo anniversario della celebrazione del Maxiprocesso a cosa nostra. Un progetto dedicato alla memoria Durante l'evento presentata la nuova esperienza di MuST23, un progetto in realtà virtuale realizzato dalla cooperativa sociale Addiopizzo Travel per il MuST23 - Museo Stazione 23 Maggio di Capaci.

