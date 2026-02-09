Palermo l’aula bunker dell’Ucciardone diventa navigabile in Realtà Virtuale per il 40esimo anniversario del Maxiprocesso

Da ilfattoquotidiano.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aula bunker dell’Ucciardone a Palermo diventa virtuale per il 40esimo anniversario del Maxiprocesso. Centinaia di studenti, insegnanti, magistrati e forze dell’ordine si sono ritrovati per un evento speciale: una visita in realtà virtuale all’interno del tribunale dove si svolse il processo contro la mafia negli anni Ottanta. L’obiettivo è far conoscere alle nuove generazioni uno dei capitoli più importanti della lotta alla criminalità organizzata in Italia. La tecnologia permette di entrare in un luogo simbolo, senza muoversi da scuola o dall’ufficio

Centinaia di studenti e insegnanti, magistrati, esponenti delle forze dell’ordine e rappresentanti dell’avvocatura partecipano a “ Dentro il Maxiprocesso. Memoria e tecnologia a 40 anni dall’inizio del processo alla mafia”. L’evento, organizzato da Addiopizzo Travel, in collaborazione con il Tribunale di Palermo e la Rai nell’aula bunker del carcere Ucciardone, è protagonista nell’ambito delle iniziative per il 40esimo anniversario dell’avvio del Maxiprocesso a Cosa nostra. In occasione del 40esimo anniversario della prima storica udienza, il MuST23 (Museo Stazione 23 Maggio di Capaci) ha presentato un nuovo progetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

palermo l8217aula bunker dell8217ucciardone diventa navigabile in realt224 virtuale per il 40esimo anniversario del maxiprocesso

© Ilfattoquotidiano.it - Palermo, l’aula bunker dell’Ucciardone diventa navigabile in Realtà Virtuale per il 40esimo anniversario del Maxiprocesso

Approfondimenti su Palermo Ucciardone

40 anni dal maxiprocesso: a Palermo centinaia di studenti nell'aula bunker per l'anniversario

Oggi a Palermo si sono ritrovati centinaia di studenti, insegnanti, magistrati e forze dell’ordine per ricordare i 40 anni dal maxiprocesso contro la mafia.

Coronella, la tragedia dimenticata: nessuna cerimonia nel 40esimo anniversario dell'incidente

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Palermo Ucciardone

Argomenti discussi: Maxiprocesso 40 anni dopo, Pietro Grasso torna nell’aula bunker; Maxi. Il grande processo alla mafia; Quarant'anni fa il Maxiprocesso alla mafia: Addiopizzo digitalizza 16 mila pagine dell'udienza (consultabili gratuitamente); Maxiprocesso: crollò il mito dell’impunità per la mafia.

palermo l aula bunker40 anni dal maxiprocesso a Cosa nostra, boss in gabbia nell'astronaveIn una mattinata fredda e piovosa di 40 anni fa l'aula bunker dell'Ucciardone diventò il palcoscenico di un evento rimasto negli annali della storia giudiziaria italiana. (ANSA) ... ansa.it

40 anni dal maxiprocesso: a Palermo centinaia di studenti nell'aula bunker per l'anniversarioUn evento organizzato da Addiopizzo Travel, in collaborazione con il tribunale del capoluogo e la Rai ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.