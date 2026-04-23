Assegno Unico più beneficiari e nuovi importi

Sono state annunciate modifiche all'Assegno Unico, con un aumento dei beneficiari ammessi e l'introduzione di nuovi importi. Le variazioni riguardano anche i requisiti richiesti per accedere alla misura, che ora risultano aggiornati rispetto al passato. Queste novità sono state comunicate ufficialmente, senza indicazioni su eventuali motivazioni o effetti pratici.

Ci sono novità per quanto concerne l' Assegno Unico, specialmente per quanto riguarda i requisiti necessari per ottenerlo. A poter presentare la domanda, infatti, saranno anche coloro che, pur non essendo residenti in Italia, lavorano nel nostro Paese, oppure hanno figli residenti in un'altra Nazione, ma lavorano e vivono in Italia. In sostanza, viene preso in considerazione il luogo in cui si pagano le tasse e i contributi. Anche per questa ragione è stato necessario apportare delle modifiche ai requisiti. A tal proposito, la legge n° 50 del 20 aprile 2026, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto modifiche cruciali, estendendo la platea di beneficiari e ratificando gli adeguamenti economici per l'anno in corso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Assegno Unico Gennaio 2026: TABELLA DATE e Nuovi Importi ISEE

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NEWS ASSEGNO UNICO!!! Per tutti quelli che hanno ricevuto l’ , pur avendo presentato l’ISEE nel 2026, troverete nel fascicolo il con importo spettante!!! - facebook.com facebook

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