Aumenti dell’assegno unico dal 1° febbraio | ecco i nuovi importi e la data degli arretrati per i beneficiari

A partire dal primo febbraio 2026, le famiglie italiane con figli minori riceveranno un assegno unico più alto. Gli importi aumenteranno del 1,4% grazie a una rivalutazione. I beneficiari vedranno gli arretrati accumularsi a partire dalla stessa data. L’annuncio arriva poco prima dell’entrata in vigore delle nuove cifre.

A partire dal mese di febbraio 2026, gli assegni unici ricevuti dalle famiglie italiane con figli minori subiranno un aggiornamento degli importi dovuto a una rivalutazione del 1,4%. L’Inps ha reso noti i nuovi valori ufficiali, che entreranno in vigore con la mensilità di febbraio, con il pagamento previsto tra il 19 e il 20 del mese. L’adeguamento non riguarda soltanto il valore base, ma anche le maggiorazioni legate ai diversi livelli di reddito e situazioni familiari, con nuove fasce Isee che determineranno l’importo finale per ciascun beneficiario. È importante sottolineare che, come già avvenuto a gennaio, il calcolo dell’assegno per febbraio si baserà sull’Isee in corso al 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Da febbraio gli assegni aumentano, l’Inps ha appena pubblicato le nuove tabelle con gli importi rivisti.

