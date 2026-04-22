Da oggi cambiano i requisiti per richiedere l'assegno unico, con l’introduzione di nuovi criteri di accesso. La domanda può essere presentata da un numero più ampio di beneficiari, grazie alle modifiche apportate. Le nuove regole riguardano le condizioni di reddito e composizione del nucleo familiare, e si applicano a chi vuole ottenere il sostegno economico previsto dalla misura.

Cambiano i requisiti per poter richiedere l'assegno unico. O, per la precisione, se ne aggiungono nuovi. La platea degli aventi diritto al sussidio per i figli si estende infatti anche ai lavoratori degli Stati dell'Ue che non sono residenti in Italia, ma che nel nostro Paese lavorano, e ai figli a carico residenti in un altro Stato. Assegno unico, i nuovi requisiti per i beneficiari A decretarlo è la legge 20 aprile 2026, numero 50, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 91 del 20 aprile che converte il decreto legge numero 19 di febbraio 2026. Stando alle stime della relazione tecnica sull'ampliamento dell'Assegno Unico saranno circa 50mila i nuovi figli beneficiari.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Assegno unico, nuovi requisiti per averlo e più beneficiari: chi da oggi può fare domanda e cosa cambia

ASSEGNO UNICO 2026: Nuovi Importi Ufficiali INPS! Tabella ISEE e Maggiorazioni

Notizie correlate

Assegno Unico figli maggiorenni: requisiti, domanda e modalità di pagamento. Cosa cambia al compimento dei 18 anni?Il passaggio alla maggiore età di un figlio comporta, per molte famiglie, la necessità di rivedere la posizione relativa all’Assegno Unico Universale.

Pronti i nuovi modelli Dsu 2026 e Isee aggiornato: cosa cambia per assegno unico, assegno di inclusione e bonus famiglieSono disponibili i nuovi modelli della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che serve per il calcolo dell’Isee, necessario per ottenere una...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Bonus nuovi nati 2026, si possono inviare le domande: come fare e quali sono i requisiti; Bonus Nuovi Nati 2026 e Requisiti ISEE: via alla presentazione delle domande; Bonus nuovi nati 2026, al via domande all’Inps: requisiti; Bonus Nuovi Nati 2026, al via la domanda: requisiti e istruzioni per ricevere i 1000 euro.

Assegno Unico universale 2026: i requisiti aggiornatiIl DL 19 2026 convertito in legge amplia la platea dei beneficiari dell'Assegno Unico universale: Residenza in Italia non essenziale ... fiscoetasse.com

Inps apre alle domande per il nuovo bonus figli, requisiti e istruzioniBonus nuovi nati 2026: come funziona, a chi spetta, come richiederlo Il bonus nuovi nati 2026, confermato e potenziato dalla legge di Bilancio, è un c ... assodigitale.it

ASSEGNO UNICO DI APRILE PIÙ BASSO Molte famiglie stanno ricevendo , ecco i possibili scenari: 1. ` , ma la fine di arretrati e conguagli pagati a marzo. 2. - facebook.com facebook

Per i destinatari del primo pagamento di Assegno Unico e Universale è disponibile una video guida personalizzata e interattiva che illustra le tempistiche di pagamento e i criteri per il calcolo dell'importo rb.gy/9btue9 Inps Comunica x.com