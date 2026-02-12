Roma ospita pre-summit europeo | Meloni e Merz puntano a nuove strategie su energia economia e migrazioni in Ue

Oggi Roma ha accolto un pre-summit europeo con la presenza di rappresentanti di venti paesi. Giorgia Meloni e il presidente del Parlamento europeo, Merz, hanno discusso di nuove strategie su energia, economia e migrazioni, cercando di trovare soluzioni condivise per rafforzare l’Unione. La città si prepara ad affrontare sfide importanti, mentre i leader cercano di mettere a punto un piano comune prima del vero summit.

Un Pre-Summit Europeo a Roma: Meloni e Merz Cercano un Nuovo Innesco per l'Unione. Roma è stata oggi, 12 febbraio 2026, il palcoscenico di un inedito pre-summit europeo che ha visto la partecipazione di rappresentanti di venti paesi. L'iniziativa, promossa congiuntamente dal Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e da Friedrich Merz, figura di spicco della politica tedesca, mira a preparare il terreno per discussioni più ampie all'interno dell'Unione Europea, in un momento segnato da crescenti sfide geopolitiche ed economiche. Un Dialogo Necessario: Il Contesto Internazionale. L'Europa si trova ad affrontare un periodo di profonda incertezza.

