Vitulano al via la quinta edizione del corso di potatura dell’ulivo

A Vitulano è iniziata la quinta edizione del corso di potatura dell’ulivo, rivolto a giovani stranieri. L’iniziativa prevede lezioni pratiche e teoriche per insegnare le tecniche di potatura, promuovendo anche l’integrazione tra partecipanti e la valorizzazione del territorio locale. Il corso rappresenta un’opportunità di formazione e di inclusione per i giovani coinvolti.

Prende il via a Vitulano la quinta edizione del corso di potatura dell'ulivo, un progetto che combina formazione, integrazione e valorizzazione del territorio. L'ulivo rappresenta da sempre una delle piante simbolo dell'area mediterranea e del Sud Italia, un patrimonio storico, culturale e alimentare che caratterizza il paesaggio e le tradizioni locali. Il corso è rivolto principalmente a ragazzi stranieri che desiderano acquisire nuove competenze e costruirsi opportunità lavorative, contribuendo al contempo alla cura e alla valorizzazione degli oliveti del territorio. "Abbiamo troppi oliveti abbandonati e tanti ragazzi senza impiego – dichiara l'ideatore del progetto, l'agronomo Sebastian Limata –.