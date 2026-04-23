Aspettando l' estate in oratorio a Corciano è tempo di Stand by me

Il 25 aprile si terrà a Corciano la quinta edizione di “Stand by Me”, evento che si svolge negli oratori della zona e coinvolge circa 800 adolescenti tra i 14 e i 18 anni. L'iniziativa, ormai consolidata, rappresenta un appuntamento importante nel calendario degli eventi educativi locali, offrendo ai giovani uno spazio di incontro e confronto. La giornata si svolge come parte delle attività di preparazione all’estate presso l’oratorio.

Il 25 aprile Corciano ospiterà la quinta edizione di “Stand by Me”, un appuntamento ormai consolidato nel panorama educativo dei nostri Oratori Perugini, capace di coinvolgere circa 800 adolescenti tra i 14 e i 18 anni.L’evento, organizzato dai giovani di Stand by Me, rappresenta un’importante.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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