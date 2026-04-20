Il 25 aprile a Corciano si terrà la quinta edizione di “Stand by Me”, un evento che coinvolge circa 800 adolescenti tra i 14 e i 18 anni provenienti dagli Oratori della zona. L’iniziativa, ormai consolidata nel calendario educativo locale, prevede la partecipazione di diversi oratori e si svolge nel rispetto delle normative vigenti. La giornata si articola attraverso incontri e attività rivolte ai giovani, con un focus su temi legati alla crescita e alla socializzazione.

CORCIANO – Il 25 aprile il Comune di Corciano ospiterà la quinta edizione di “ Stand by Me ”, un appuntamento ormai consolidato nel panorama educativo dei nostri Oratori Perugini, capace di coinvolgere circa 800 adolescenti tra i 14 e i 18 anni. L’evento, organizzato dai giovani di Stand by Me, rappresenta un’importante occasione di incontro, crescita, fede e condivisione. Accanto ai giovani partecipanti, saranno presenti circa un centinaio di educatori e un centinaio tra volontari e formatori, impegnati nella gestione degli stand e delle attività formative. La giornata sarà articolata in due percorsi distinti – junior e senior – pensati per rispondere alle diverse esperienze maturate dai partecipanti negli anni o nel contesto delle attività educative e missionarie.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Stand by me’ con gli oratori. A Corciano 800 adolescenti

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